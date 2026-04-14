Maturità 2026 Domande Commissari e Presidente | verifica e convalida entro il 4 maggio
Nel corso delle ultime settimane, sono state avviate le pratiche per la Maturità 2026, con un'attenzione particolare alla verifica e alla convalida delle domande di nomina dei commissari e del presidente. Gli istituti scolastici e gli Ambiti Territoriali Provinciali hanno il compito di controllare i modelli ES-E e ES-1, rispettando la scadenza del 4 maggio. Questa fase riguarda principalmente la conferma ufficiale delle nomine degli incaricati per gli esami di fine ciclo.
Esami di Maturità 2026: verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali. I principali passaggi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, in Valle d’Aosta si cercano commissari esterni: domande entro il 13 aprileLa Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta, con nota del 1° aprile 2026, segnala la necessità di reperire commissari esterni...
Maturità 2026, scadono oggi le domande per commissari e presidente: “Compensi indecorosi, aggiornare tabelle”Scade oggi il termine per i docenti e i dirigenti scolastici per la formazione delle commissione d'esame per la Maturità 2026.
Prima variazione di bilancio, assessori auditi in Commissione. Sorbara: "Risposte esaurienti alle domande dei commissari" #ANSA x.com
Oggi le mie domande senza risposta al commissario UE all'industria (francese) - facebook.com facebook