Maturità 2026 Domande Commissari e Presidente | verifica e convalida entro il 4 maggio

Nel corso delle ultime settimane, sono state avviate le pratiche per la Maturità 2026, con un'attenzione particolare alla verifica e alla convalida delle domande di nomina dei commissari e del presidente. Gli istituti scolastici e gli Ambiti Territoriali Provinciali hanno il compito di controllare i modelli ES-E e ES-1, rispettando la scadenza del 4 maggio. Questa fase riguarda principalmente la conferma ufficiale delle nomine degli incaricati per gli esami di fine ciclo.