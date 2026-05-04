Una ventina di persone del comitato per il diritto all'abitare del quartiere San Siro di Milano ha contestato stamani il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, atteso per un sopralluogo in un cantiere Aler in piazzale Selinunte. I presenti hanno esposto cartelli con scritto 'Salvini vai a lavorare", "Casa per tutti, razzismi per nessuno", "Lega ladrona San Siro non perdona" e "Più case, meno passerelle", intonando slogan come 'Assegnare le case vuote" e "Fuori i fascisti della città". Salvini, arrivando al cantiere, ha guardato i contestatori e li ha salutati ironizzando: 'Peace and love".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vai a lavorare". E Salvini risponde a chi lo contesta: "Peace and love"

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