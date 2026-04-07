A San Siro, un giocatore dell’Inter ha ricevuto un caloroso supporto dai tifosi durante la partita, rispondendo con prestazioni positive in campo. La squadra ha mostrato determinazione, mentre i sostenitori hanno espresso il loro entusiasmo con cori e applausi. Il match si è concluso con un risultato favorevole per l’Inter, mentre il club si prepara a proseguire il percorso nelle competizioni nazionali e internazionali.

Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare!

Inter Roma, la Beneamata si riprende lo scettro: il ritorno dei “titolarissimi” e l’abbraccio di San Siro a Bastonidi Lorenzo VezzaroInter Roma, la vittoria della consapevolezza: Chivu ritrova la spina dorsale della squadra nel momento più critico della stagione...

L’Inter protegge Bastoni: “Linciaggio vergognoso”. Marotta e Lautaro Martinez lo difendono, San Siro gli dedica una standing ovationIl presidente dell’Inter Beppe Marotta non ha dubbi: “È vergognoso che Bastoni sia stato esposto a un linciaggio come se fosse colpevole di chissà...

Temi più discussi: Marotta lo difende, San Siro lo osanna. E Bastoni per una notte si scorda la Bosnia e il mercato; La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol; Bastoni e la standing ovation di San Siro: dopo la sostituzione Chivu corre ad abbracciarlo; Alessandro Bastoni, l'omaggio di San Siro in Inter-Roma dopo il periodo da incubo. Chivu: In Italia c'è un clima tossico.

Bastoni non chiederà la cessione: l’Inter ride a 50 mln! Le vere cifre. E se restasse…In Spagna continuano a parlare dell'interesse del Barcellona nei confronti di Bastoni ... msn.com

Inter, tegola Chivu: Bastoni di nuovo infortunatoLe ultime Inter news sull'infortunio di Bastoni, uscito contro la Roma per il problema alla caviglia. In dubbio per il Como ... interlive.it

Il gol, le lacrime, l’abbraccio con Bastoni: Barella è tornato al centro dell’Inter. Quanto sono mancati i gol del centrocampista Ci sono lacrime e lacrime. Nicolò Barella ha provato a scacciare il saporaccio di quelle bosniache facendone scendere altre, - facebook.com facebook

Dalla Spagna: "Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa" #bastoni #inter #mercato #barcellona x.com