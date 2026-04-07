Bastoni Inter San Siro lo coccola e lui risponde | il Barcellona può aspettare!

Da calcionews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro, un giocatore dell’Inter ha ricevuto un caloroso supporto dai tifosi durante la partita, rispondendo con prestazioni positive in campo. La squadra ha mostrato determinazione, mentre i sostenitori hanno espresso il loro entusiasmo con cori e applausi. Il match si è concluso con un risultato favorevole per l’Inter, mentre il club si prepara a proseguire il percorso nelle competizioni nazionali e internazionali.

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