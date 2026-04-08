Mattarella celebra gli azzurri al Quirinale | Giochi indimenticabili motivo d’orgoglio per l’Italia

Il presidente della Repubblica ha ricevuto gli atleti e gli organizzatori presso il Quirinale per celebrare i risultati delle recenti competizioni internazionali. Durante l’incontro, sono stati consegnati ufficialmente i 46 medaglie conquistate, simbolo di un risultato che viene definito storico. È stata restituita la bandiera nazionale dopo le gare di Milano-Cortina, suscitando emozioni tra i presenti. Il presidente ha espresso ringraziamenti per il contributo degli atleti e dello staff.

Al Quirinale la restituzione del tricolore dopo Milano-Cortina: emozione, ringraziamenti e 46 medaglie che raccontano un successo storico Una cerimonia carica di emozione, orgoglio e riconoscenza ha accolto al Quirinale gli atleti azzurri protagonisti dei Giochi di Milano-Cortina 2026. L’incontro si è aperto con un video celebrativo delle medaglie olimpiche e paralimpiche conquistate dall’Italia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seduto in prima fila. A rompere il ghiaccio è stato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’evento: “Avevamo una sfida epocale davanti, volevamo onorare i Giochi in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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