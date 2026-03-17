Il presidente della Repubblica ha ricordato che il 17 marzo si celebra la Giornata dedicata all’impegno civile, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i valori di libertà, giustizia e pace nelle azioni delle Istituzioni. Ha invitato tutti a custodire e attuare questi principi quotidianamente, affinché rappresentino una guida costante nel lavoro delle istituzioni e nella vita della società.

“Il 17 marzo è Giornata che rinnova l’appello all’impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l’azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del 17 marzo che “celebra il raggiungimento dell’Unità nazionale”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘libertà, giustizia e pace guidino le Istituzioni’

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