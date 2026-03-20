Padoan | ci vuole un esercito europeo che abbia i valori europei

Il ministro delle finanze ha dichiarato che l’Europa necessita di un esercito comune che rifletta i valori europei e che rafforzi la difesa e la sicurezza. Ha aggiunto che ci sono molte attività da sviluppare in questi settori, sottolineando l’urgenza di un impegno condiviso per migliorare la situazione attuale. Le sue parole si concentrano sull’importanza di un coordinamento più stretto tra gli Stati membri.

“L’Europa deve fare due cose che sono nelle sue corde: prima cosa, deve rassicurare la difesa e la sicurezza e su questo c’è molto lavoro da fare. Ci vuole un’industria europea della difesa, ci vuole un esercito europeo che abbia i valori europei e permetta di guidare una politica estera europea. E poi bisogna ricostruire, ripensare alla crescita delle regioni colpite dalla guerra in una prospettiva di integrazione che era la strada che piano piano si stava percorrendo”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Roma, esplosione in un casale: morti due anarchici. Maneggiavano un ordigno artigianale 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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