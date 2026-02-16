Mattarella | giornali pilastro democrazia

Il presidente Sergio Mattarella si trova a Torino dopo aver partecipato alle commemorazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti al Teatro Carignano. Durante la visita, si è recato nella redazione di La Stampa per salutare i giornalisti e condividere il suo pensiero sull'importanza della stampa nella società.

19.30 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Torino, dopo le celebrazioni per Centenario della morte di Piero Gobetti al Teatro Carignano, si è recato nella sede del quotidiano La Stampa per un breve saluto. Un gesto di solidarietà per la redazione assaltata il 28 novembre 2025. Al termine visita Mattarella ha espresso il suo "apprezzamento per il giornale" e gli auguri per il futuro."I giornali sono pilastri della democrazia, mi raccomando" ha sottolineato. "Cerchiamo di conservarlo" così Andrea Malaguti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

