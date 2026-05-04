Mattarella | ‘Esercito fondamentale per salvaguardare la pace’

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che le Forze Armate italiane sono essenziali in un periodo difficile, sottolineando il loro ruolo nel rafforzare la difesa europea. Ha aggiunto che le forze militari aiutano a sostenere il rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali, opponendosi all’uso della forza come strumento principale. La sua parole si sono concentrate sull’importanza di queste forze per mantenere la pace.

“Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. Il grave inasprimento e l’allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all’Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell’indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità“. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello, in occasione del 165° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Esercito fondamentale per salvaguardare la pace’ Notizie correlate Mattarella “Esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese”ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del 165mo anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano, rivolgo a tutti i militari dell'Esercito... Mattarella: "L'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese"AGI - "Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile: Mattarella a San Severino marche: 'Ora e sempre Resistenza! La pace come diritto per ogni persona e per ogni popolo'; Manifestazione per la Festa del Lavoro a Madrid; Mattarella Esercito fondamentale per salvaguardare l’indipendenza del Paese; IL MESSAGGIO - Mattarella: L'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese. Mattarella Esercito fondamentale per salvaguardare l’indipendenza del PaeseROMA (ITALPRESS) – In occasione del 165mo anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano, rivolgo a tutti i militari dell’Esercito l’apprezzamento delle istituzioni per la costante e preziosa op ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mattarella: 'L'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese'Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del di ... ansa.it Massimo Boldi che scrive a Mattarella perchè gli hanno tagliato la pensione è la notizia di giornata. Perchè non hai scritto alla Meloni Cipollino x.com #AlexZanardi, Mattarella: "Un punto di riferimento, amato per il suo coraggio". Meloni: "Ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio". Ministro Abodi: "Si spegne una luce straordinaria: ha dato un volto al coraggio e alla speranza, ha dato sorriso al - facebook.com facebook