Mattarella | L' Esercito è fondamentale per salvaguardare l' indipendenza del Paese

Il presidente della Repubblica ha affermato che le Forze Armate italiane sono un elemento fondamentale per la tutela dell’indipendenza nazionale, in un periodo definito travagliato. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, in cui ha sottolineato il ruolo chiave delle Forze Armate nel garantire la sicurezza del Paese. La sua analisi si concentra sulla funzione strategica di queste forze in un contesto caratterizzato da sfide e incertezze.

AGI - "Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio che ha inviato al Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, in occasione del 165° anniversario di costituzione dell' Esercito Italiano. "Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto - prosegue il Capo dello Stato - vedono confermare all' Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell' indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità ".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "L'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese" Notizie correlate Mattarella “Esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese”ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del 165mo anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano, rivolgo a tutti i militari dell'Esercito... Energia, crisi e futuro: il nucleare torna al centro del dibattito? Un modo per restituire al Paese un'indipendenza energeticaLa nuova crisi energetica innescata dalle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ripropone con forza una domanda che l’Italia tende da decenni a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ferma condanna del Ministro Crosetto per l’attacco propagandistico rivolto al Presidente Mattarella; 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale; Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano; Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano. Mattarella, l'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del PaeseLe Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del dir ... lanazione.it Mattarella: 'L'Esercito è cruciale per l'indipendenza e la difesa europea'Mattarella: l'Esercito è cruciale per l'indipendenza e i valori di pace del Paese, tassello della difesa europea ... it.blastingnews.com Massimo Boldi che scrive a Mattarella perchè gli hanno tagliato la pensione è la notizia di giornata. Perchè non hai scritto alla Meloni Cipollino x.com #AlexZanardi, Mattarella: "Un punto di riferimento, amato per il suo coraggio". Meloni: "Ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio". Ministro Abodi: "Si spegne una luce straordinaria: ha dato un volto al coraggio e alla speranza, ha dato sorriso al - facebook.com facebook