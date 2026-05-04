Mattarella Esercito fondamentale per salvaguardare l' indipendenza del Paese

In occasione del 165mo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, il presidente della Repubblica ha affermato che l'esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese. Durante l'evento, sono stati ricordati i momenti storici e le attività svolte dall'esercito nel corso degli anni. Sono stati anche sottolineati i compiti attuali e l'importanza della preparazione delle forze armate. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di ufficiali e rappresentanti istituzionali.

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del 165mo anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano, rivolgo a tutti i militari dell'Esercito l'apprezzamento delle istituzioni per la costante e preziosa opera svolta al servizio della Repubblica Italiana, che raggiunge in questa epoca gli ottanta anni dalla solenne decisione referendaria. Nell'indirizzare un deferente omaggio alla memoria di quanti hanno sacrificato la vita nell'adempimento del dovere, ricordo che la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della forza armata rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione, nel vasto contesto internazionale in cui si inserisce la vita del nostro Stato”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella “Esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese” Notizie correlate Energia, crisi e futuro: il nucleare torna al centro del dibattito? Un modo per restituire al Paese un'indipendenza energeticaLa nuova crisi energetica innescata dalle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ripropone con forza una domanda che l’Italia tende da decenni a... Mattarella scuote la Giustizia: meno lentezze, più indipendenzaMattarella al Csm: Un Appello per una Giustizia al Passo con i Tempi Il Presidente della Sergio Mattarella ha delineato una visione per una giustizia... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 25 aprile, corona d’alloro deposta da Mattarella all’Altare della Patria, Crosetto: Libertà non è un bene dato per acquisito. Mattarella Esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del PaeseROMA (ITALPRESS) – In occasione del 165mo anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano, rivolgo a tutti i militari ... iltempo.it Mattarella, l'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far pre ... corrieredellosport.it