Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale le squadre nazionali di tennis che hanno vinto le ultime edizioni della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Durante l'incontro, ha rivolto parole di apprezzamento per i risultati ottenuti, sottolineando il ruolo di protagonisti nel panorama internazionale. In occasione dell'evento, il presidente della Federazione Italiana Tennis ha invitato il capo dello Stato a visitare il Foro Italico.

"Il tennis italiano è protagonista nel mondo. Dopo i trionfi in Davis e King Cup, i risultati eccezionali sono proseguiti: ieri Sinner ha vinto a Madrid, ora aspettiamo Roma e Parigi, non solo con Sinner ma con tutti voi". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto alle nazionali azzurre che hanno trionfato l’anno scorso nelle competizioni a squadre e sono state ricevute al Quirinale, alla presenza, tra gli altri, del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del numero 1 dell’Atp Andrea Gaudenzi. Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha invitato Mattarella al Foro Italico: "Da 50 anni aspettiamo che vinca un italiano nel singolare maschile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mattarella esalta il tennis azzurro: "Protagonisti nel mondo". E Binaghi lo invita al Foro Italico

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