Dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz, il presidente della federazione italiana di tennis ha commentato il risultato. Ha definito il tennista italiano il più forte al mondo e ha annunciato che lo aspetta a Roma per una partita che potrebbe sfatare alcuni tabù. L'evento ha attirato l'attenzione del mondo del tennis, con molti che seguono con interesse le prossime mosse di Sinner.

Come da tradizione non poteva mancare l’intervento di Angelo Binaghi, presidente della FITP, all’indomani del magnifico trionfo di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Una vittoria dall’enorme peso specifico per l’altoatesino, che si è ripreso così la prima posizione nel ranking mondiale. “ Siamo abituati alle imprese di questo grande campione. Se non avesse avuto quella squalifica ingiusta, che grida vendetta, il numero 1 non l’avrebbe mai lasciato, perché è il giocatore più forte al mondo. Noto con piacere che ha anche un’ottima adattabilità su quella che sembrava essere la sua superficie meno favorevole, la terra battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Binaghi esalta Sinner: “È il più forte al mondo. Lo aspettiamo a Roma per sfatare il tabù…”

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Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo: tabù terra da sfatare e obiettivo n.1Dopo i trionfi tra California e Florida, Jannik Sinner non avrà molto tempo per rifiatare.