Matilde Gioli interpreta il ruolo principale nella commedia romantica “Non è un paese per single”, basata su un bestseller di Felicia Kingsley, autrice di romanzi d’amore con oltre quattro milioni di copie vendute. La pellicola sarà disponibile su Prime Video a partire dall’8 maggio. La storia segue le vicende di una donna che, prima di trovare il suo principe azzurro, si concentra su se stessa.

Matilde Gioli è la protagonista della commedia romantica “Non è un paese per single” tratto da uno dei best seller di Felicia Kingsley, la scrittrice di “romance” da 4 milioni di copie vendute più amata dalle giovani donne, che sarà disponibile dall’8 maggio su Prime Video. In questa intervista l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano in “Doc - Nelle tue mani”, spiega come il ruolo si adatti perfettamente a lei, donna indipendente ma anche romantica e che ama vivere nella natura e soprattutto tra i cavalli. Come la protagonista del film, Elisa, che tutto vuole tranne che accasarsi e che da sola gestisce un’azienda agricola in una cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutti sono in coppia o cercando un’anima gemella.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Matilde Gioli: “Ragazze, prima del principe azzurro cercate voi stesse”

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