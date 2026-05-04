Matilde Brandi e Francesco Tafanelli avevano programmato di sposarsi il 26 gennaio 2026, data che coincide con il compleanno dell’uomo. Tuttavia, hanno deciso di rinviare le nozze, senza specificare le motivazioni dell’aggiornamento. La coppia aveva già fissato la data, ma ora il matrimonio non si svolgerà nella data prevista. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali.

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli avrebbero dovuto sposarsi il 26 gennaio 2026, giorno del compleanno di lui. La data era stata annunciata dalla showgirl in diverse occasioni, e sembrava ormai tutto pronto. E invece le nozze sono state rinviate. Nessuna crisi, anzi: semplicemente, la Brandi ha scelto di prendersi più tempo. Una decisione che racconta molto di lei e del suo rapporto con il matrimonio, un tema che porta con sé un peso che va ben oltre il presente, e che prima d’ora non aveva mai svelato. Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, perché le nozze sono state rinviate. A raccontare i motivi dello slittamento è stata la stessa Matilde Brandi al settimanale DiPiù, mettendo subito le cose in chiaro: “Sia chiaro, io e Francesco ci amiamo, conviviamo e non c’è assolutamente aria di crisi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilde Brandi, perché ha rinviato le nozze con Francesco Tafanelli

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