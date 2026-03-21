A Rio Saliceto questa sera alle 21, al teatro, si svolge lo spettacolo intitolato

Pamela sostituita da Matilde. Da una showgirl ad un’altra, stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto, dove per motivi tecnici della compagnia teatrale è stato annullato lo spettacolo "Senza respiro" con Pamela Prati. Al suo posto, sempre stasera, " Una come me " con Matilde Brandi (nella foto). Si tratta di una rappresentazione scritta da Mauro Graiana, con le musiche originali di Pino Cangialosi, diretta dalla regia di Francesco Branchetti. Maria Sole è una donna affetta da un disturbo della personalità che la divide in due identità distinte: Maria, sposata e residente a Roma, e Sole, innamorata di un altro uomo e residente a Milano. Ignare l’una dell’altra, le due vite entrano in collisione quando Sole scopre di essere già sposata col marito di Maria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Rio Saliceto ’Una come me’ con la showgirl Matilde Brandi

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