Francesco Tafanelli è un imprenditore pugliese che dal 2021 ha una relazione con Matilde Brandi. La coppia si è promessa nozze.

Il fidanzato di Matilde Brandi è Francesco Tafanelli, imprenditore pugliese al quale è legata dal 2021 e con il quale convolerà a nozze. Oggi l’artista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Conclusosi nel 2020 il matrimonio con Marco Costantini, che la rendeva madre delle gemelle Aurora e Sofia, l’anno successivo ritrovava la felicità al fianco di Francesco Tafanelli. L’uomo è un sales agent manager di origini foggiane e lavora per importanti brand. Tafanelli inoltre è presidente di Igea Banca. Il primo incontro tra i due avviene ad un evento sposi tenutosi a Bari, dove il manager si era avvicinato alla showgirl, dandole un bacio con il quale riportava i saluti di Manila Nazzaro, amica in comune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Tafani, il fidanzato attuale di Matilde Brandi

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