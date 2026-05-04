Il 25 giugno, a Bologna, si terrà l'incontro di matrice internazionale con la presenza di un noto manager musicale. È previsto che partecipi a un evento al Wmf 2026, manifestazione che si svolge nella città emiliana. La sua presenza in Europa rappresenta una delle tappe del suo tour continentale, dopo aver annunciato il suo arrivo in Italia. La conferma dell’appuntamento è stata comunicata ufficialmente.

Roma, 4 mag. (AdnkronosLabitalia) - Arriva in Europa, e in Italia, uno dei protagonisti globali del business e dello sviluppo dei brand: Mathew Knowles sarà l'ospite d'eccezione del Wmf – We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival dedicata all'Intelligenza artificiale, alla tecnologia e all'innovazione digitale, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 a BolognaFiere. Imprenditore, investitore e advisor di prestigio internazionale, Knowles ha generato nel corso della sua carriera oltre 5 miliardi di dollari in diversi settori e seguito operazioni di vendita e acquisizione per oltre 100 milioni di dollari, collaborando con alcune tra le più importanti aziende al mondo, tra cui Pepsi, American Express, L'Oréal, Samsung, Amazon e Walmart.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mathew Knowles al Wmf 2026, a Bologna il 25 giugno

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