Macerata Fermo San Benedetto e Senigallia scelgono i sindaci | al voto il 24 e 25 maggio ballottaggi 7 e 8 giugno

Il voto nelle città di Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia si svolge il 24 e 25 maggio, con possibili ballottaggi il 7 e 8 giugno. Le elezioni riguardano la scelta dei nuovi sindaci e hanno attirato l’attenzione di molti cittadini, preoccupati per il futuro locale. Nei giorni scorsi, si sono registrati alcuni incontri pubblici tra candidati e residenti, che hanno portato alla luce diverse proposte su questioni come il trasporto pubblico e la sicurezza. La partecipazione alle urne rappresenta un momento cruciale per queste comunità.

Macerata, Fermo, ma anche Senigallia e San Benedetto: si vota il 24 e 25 maggio con eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi «ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle Regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

