Matera l’Ordine chiede più ostetriche | serve un piano per la salute

L’Ordine delle ostetriche di Matera ha richiesto un aumento del personale nel settore, evidenziando la mancanza di professioniste nelle strutture sanitarie locali. La carenza di ostetriche riguarda anche altre aree del Paese e ha portato all’attenzione del movimento internazionale One Million More Midwives, che punta a rafforzare la presenza di queste figure nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. La questione riguarda direttamente la sicurezza delle donne durante il parto.

? Cosa scoprirai Come influisce la carenza di ostetriche sulla sicurezza dei parti a Matera?. Perché il movimento internazionale One Million More Midwives riguarda la provincia?. Quali rischi corre la salute dei neonati senza nuovi investimenti territoriali?. Chi deve finanziare concretamente il potenziamento dei servizi di assistenza?.? In Breve Appello legato al movimento internazionale One Million More Midwives per il 5 maggio.. Carenza di personale impatta prevenzione e gestione gravidanza nel territorio materano.. Investimenti strutturali necessari per garantire percorsi di cura sicuri alla collettività.. La mancanza di ostetriche minaccia la tenuta dei servizi di prossimità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, l’Ordine chiede più ostetriche: serve un piano per la salute Notizie correlate Taranto, il sindaco chiede più forze dell’ordine per la sicurezza? Cosa scoprirai Come influirà la crisi industriale sulla sicurezza dei quartieri tarantini? Quale terreno comunale è stato proposto per la nuova... Leggi anche: Ue: Gentiloni, 'vecchio ordine mondiale non c'è più, non serve essere accondiscendenti' Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza nel Metapontino. Prefetto Matera convoca comitato ordine pubblico; Controllo del territorio e sicurezza dei cittadini, Provincia e Questura di Matera sottoscrivono protocollo d’intesa per rendere esecutivo il sistema di videosorveglianza; Sicurezza: firmato un protocollo tra Provincia e Questura; Consiglio Comunale di Matera approva bilancio 2025, applausi al Consigliere comunale Angelino per la prima volta in aula dopo l’incidente stradale, minuto di silenzio per il compianto giornalista Antonio Mutasci. Via libera per variazione n. 1 al bilancio di pr. Matera, sospesa la Chirurgia Senologica al Madonna delle Grazie: l’Ordine dei Medici chiede chiarimentiMatera, l’Ordine dei Medici chiede chiarimenti sulla sospensione della Chirurgia Senologica al Madonna delle Grazie dopo la delibera regionale del novembre 2025. Sollecitato un tavolo tecnico con ASM ... trmtv.it Chirurgia senologica a Matera sospesa, l'Ordine provinciale dei medici chiede chiarimentiLettera del presidente Dimona ai vertici di ASM e della Regione. Appello per un tavolo tecnico per la riattivazione degli interventi all'Ospedale Madonna delle Grazie ... rainews.it "Diga di San Giuliano" Matera - Italia - facebook.com facebook +++MICHELE MOTTA NUOVO PRESIDENTE PER RILANCIARE IL CALCIO A MATERA: REPORT, VIDEO-INTERVISTA, FOTO+++ x.com