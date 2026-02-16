Ue | Gentiloni ' vecchio ordine mondiale non c' è più non serve essere accondiscendenti'

Gentiloni ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale è finito, perché le grandi potenze non riescono più a mantenere gli equilibri di un tempo. La sua frase arriva dopo che alcuni leader europei hanno manifestato l’intenzione di ripristinare le vecchie alleanze, anche attraverso incontri diplomatici frequenti. Un esempio concreto è la recente visita di un ministro a Washington, cercando di rafforzare i legami tradizionali, mentre le tensioni internazionali continuano a crescere.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Il vecchio ordine mondiale non c'è più. In Europa alcuni rispondono sperando di restaurarlo. Altri suggeriscono di essere condiscendenti, di ammorbidire le posizioni europee. Non funzionerà. L'autonomia strategica dell'Europa non è il rifiuto delle alleanze, è' il rifiuto di essere dominati". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum.