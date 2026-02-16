Mauro Molinaroli racconta gli anni ' 70 | memoria personale e storia collettiva in Un lungo incanto

L’autore ha presentato alla Galleria Biffi Arte il libro "Un lungo incanto" in cui ripercorre adolescenza, calcio, cantautori e vita pubblica nella Piacenza del boom economico e degli anni di piombo "Un lungo incanto - I miei anni 'settanta": un libro di ricordi lieti e amari, spensierati e drammatici, un "vissuto" che l’autore Mauro Molinaroli, ha donato attraverso una vera e propria spontanea e sincera confessione: un vero "affresco" di vita personale e della città stessa di Piacenza, di un periodo che sembra lontanissimo, ma invece vicinissimo non solo psicologicamente, ma esistenzialmente per tutti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Milano, nel cuore di Milano, si apre una mostra dedicata a Moncler Grenoble.

La riapertura dell’ospedale San Giacomo di Roma non riguarda solo una storia personale, ma diventa una battaglia di tutta la città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.