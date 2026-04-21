A Bologna, dal 5 al 30 maggio, si svolge la 36ª edizione del Festival AngelicA, che durerà 12 giorni e prevede 15 concerti. La manifestazione si svolge nella città e coinvolge diversi spazi dedicati alla musica. Sono previsti eventi e performance dal vivo che si inseriscono nel calendario culturale della regione. La programmazione include concerti di artisti nazionali e internazionali, tutti inseriti nel contesto di questa rassegna musicale.

Dal 5 al 30 maggio, la città di Bologna ospiterà la 36ª edizione del Festival AngelicA, un appuntamento che si snoda attraverso 12 giorni di programmazione e 15 concerti. Il progetto, curato da Massimo Simonini insieme a Mario Zanzani, porta sul territorio artisti provenienti da 16 nazioni diverse, proponendo un palinsesto che include due prime esecuzioni europee, due debutti in Italia e otto occasioni di assoluta novità sonora. Investimenti tecnologici e ricerca sonora nel cuore di Bologna. Il fulcro pulsante di questa manifestazione non è solo l’evento scenico, ma il Centro di Ricerca Musicale situato presso il Teatro San Leonardo. Questa struttura, attiva sin dal 2011, sta vivendo una fase di profondo potenziamento grazie all’impiego di oltre 500.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il Festival AngelicA sfida i confini con la musica del futuro

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