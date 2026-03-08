Taranto concluso il corso di formazione per docenti ed educatori su didattica inclusiva e bisogni educativi speciali

A Taranto si è concluso un corso di formazione dedicato a docenti ed educatori sulla didattica inclusiva e i bisogni educativi speciali. L'iniziativa ha coinvolto insegnanti e operatori scolastici che hanno partecipato a sessioni pratiche e teoriche. Il percorso formativo, promosso da enti locali, si è concentrato su strategie di intervento e metodologie didattiche volte a favorire l'inclusione degli studenti con bisogni specifici.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono le attività di formazione rivolte a docenti, educatori, insegnanti di sostegno, esperti e assistenti del territorio nell'ambito del progetto "BES-T Community in Best Practice", selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Si è concluso con esito positivo il secondo corso "Teacher and expert training", un percorso formativo sviluppato nell'arco di quattro mesi per un totale di 50 ore, che ha registrato una significativa partecipazione. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di rafforzare le competenze dei professionisti dell'educazione per favorire una didattica realmente inclusiva e rispondente ai bisogni degli studenti.