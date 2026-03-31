Intelligenza artificiale e design thinking in classe | il corso europeo gratuito rivolto a docenti di ogni ordine e grado per rinnovare la didattica

Un nuovo corso gratuito, rivolto a insegnanti di ogni livello, mira a introdurre strumenti di intelligenza artificiale e metodologie di design thinking nelle pratiche didattiche. Il programma, disponibile in lingua inglese, si propone di aggiornare le modalità di insegnamento attraverso un approccio pratico e innovativo. Le sessioni si svolgeranno online e sono aperte a educatori di diversi contesti scolastici in Europa.

Corso gratuito in inglese per riprogettare le aule scolastiche usando intelligenza artificiale e design thinking L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

“Whole School Approach”: corso di formazione MIM-ASviS per docenti di ogni ordine e grado, iscrizioni entro il 15 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) tornano a collaborare per offrire alle scuole...

Didattica della matematica e progetti eTwinning: disponibile il corso di formazione gratuito e flessibile per docentiÈ disponibile il corso online "Enhance numeracy skills with eTwinning projects" rivolto ai docenti.

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Intelligenza artificiale e design per trasformare i reparti pediatrici, si svela il progetto 'La quinta dimensione'; Arriva La Quinta Dimensione per trasformare gli spazi ospedalieri attraverso l'intelligenza artificiale, il design e la multimedialità; Il futuro della cucina passa dall’AI tra forni smart e ricette approvate dagli algoritmi; Al MAXXI il futuro dell’ufficio: tra intelligenza artificiale, design e nuove organizzazioni.

Al MAXXI il futuro dell’ufficio: tra intelligenza artificiale, design e nuove organizzazioniCome cambieranno gli uffici nell’era dell’intelligenza artificiale? E quale ruolo avranno gli spazi fisici in organizzazioni sempre più digitali e interconnesse? Sono ... ilmessaggero.it

Più controllo agli utenti, aggiornamenti meno invasivi e alcune integrazioni dell'intelligenza artificiale che verranno rimosse facebook

John Elkann sceglie Peter Thiel per usare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis: firmato un accordo di cinque anni x.com