Massimo Ranieri il mito di Napoli | i 75 anni dell’artista totale

Massimo Ranieri, nato con il nome di Gianni Rock, ha compiuto 75 anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi successi musicali e recitativi. Ha lavorato con registi noti, dirigendo e interpretando ruoli in vari film e spettacoli teatrali. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama artistico italiano, con una carriera che si è estesa per diversi decenni.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato lo pseudonimo Gianni Rock in un successo mondiale?. Chi sono i grandi registi che hanno diretto l'artista sul set?. Perché il rapporto con la figlia Cristiana è stato così complesso?. Come ha gestito il sacrificio tra carriera e vita privata?.? In Breve Esordio musicale con lo pseudonimo Gianni Rock prima del successo nazionale.. Collaborazioni con attori Anna Magnani, Ottavia Piccolo ed Enrico Maria Salerno.. Riconoscimento ufficiale della paternità verso la figlia Cristiana nel 1995.. Evoluzione artistica verso la regia d'opera iniziata negli anni Duemila.. Il 3 maggio 1951 nasceva a Napoli Giovanni Calone, l’artista che il mondo intero conosce oggi come Massimo Ranieri, e questo 3 maggio 2026 l’interprete compie settantacinque anni di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massimo Ranieri, il mito di Napoli: i 75 anni dell’artista totale Massimo Ranieri live Napoli - 74 anni e non sentirli #shorts Notizie correlate Leggi anche: Massimo Ranieri compie 75 anni: l'omaggio della Rai per l'importante traguardo di vita dell'artista napoletano Massimo Ranieri a 75 anni: tra sogni e memoria, il ritorno in SistinaIn occasione del suo ritorno presso il Sistina, programmato dal 16 al 19 aprile, Massimo Ranieri ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cosa fare a Milano oggi 4 maggio: Massimo Ranieri in concerto all’Arcimboldi e Galiano al Carcano. Cosa fare a Milano oggi 4 maggio: Massimo Ranieri in concerto all’Arcimboldi e Galiano al CarcanoL’attrice napoletana Barbara Foria al Manzoni con il suo show Basta un filo di rossetto e i The Neighbourhood al Forum per l’unica tappa italiana del loro tour, la lezione-spettacolo di Enrico Galia ... milano.repubblica.it Tutti i sogni ancora in volo di Massimo RanieriSiamo il 2 Maggio e Massimo Ranieri porta il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo al Gran Teatro Geox di Padova dove ci regala oltre due ore di balli, brevi monologhi, riflessioni sulla vita ... laltrapagina.it