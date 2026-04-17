Massimo Ranieri, cantante e attore italiano, si prepara a tornare sul palco del teatro Sistina dal 16 al 19 aprile, in occasione dei suoi 75 anni. Durante un'intervista a Radio Vaticana con Voi, ha parlato della sua carriera, dei sogni e della memoria legata al suo percorso artistico. La sua presenza sul palco è attesa come un ritorno importante per il pubblico e per chi ha seguito la sua lunga attività nel mondo dello spettacolo.

In occasione del suo ritorno presso il Sistina, programmato dal 16 al 19 aprile, Massimo Ranieri ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla vita, parlando con Radio Vaticana con Voi. L’artista, che tra circa un mese compirà 75 anni, ha ripercorso le tappe fondamentali di un percorso iniziato oltre mezzo secolo fa, toccando temi che spaziano dalla musica alla passione per il teatro, fino al rapporto con l’evoluzione tecnologica e il pubblico. Tra memoria storica e nuovi orizzonti musicali. Il legame con la propria arte si manifesta attraverso una scelta musicale carica di significato: Lettera al di là del mare è il brano selezionato per aprire il suo intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massimo Ranieri a 75 anni: tra sogni e memoria, il ritorno in Sistina

Notizie correlate

Leggi anche: Massimo Ranieri al Sistina: il volo dei sogni continua a Roma

Leggi anche: Massimo Ranieri live a Teatro Sistina: “Tutti i sogni ancora in volo”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Massimo Ranieri: Non ho paura di volare, ringrazio Dio per le reti messe nella mia vita; Teatro Sistina: Massimo Ranieri In Tutti I Sogni Ancora In Volo; Massimo Ranieri: Un Volo Senza Fine al Teatro Civico; Massimo Ranieri, mio padre. Cristiana Calone racconta.

Tutti i sogni ancora in volo: Massimo Ranieri canta e incanta, in scena lo spettacolo al Sistina di RomaTutti i sogni ancora in volo. Una frase celebre di Massimo Ranieri, che canta e incanta il pubblico. E' anche il titolo del suo imperdibile spettacolo, che torna a Roma al Teatro Sistina, dal 16 al1 ... rtl.it

Massimo Ranieri è morto arriva la secca smentita della figlia Cristiana Calone: Sta bene/ Com’è nata la fMassimo Ranieri è morto arriva la secca smentita della figlia Cristiana Calone: Sta benissimo, com'è nata l'orrenda fake news Massimo Ranieri è morto? La secca smentita della figlia Cristiana ... ilsussidiario.net

LE PAROLE DI MASSIMO RANIERI! “Sal Da Vinci ha detto che sono inarrivabile Da vero Napoletano sono felice e orgoglioso della sua vittoria e della mia Napoli ora, sempre e per sempre. Stefano De Martino a Sanremo 2027 Andrà benissimo, è nu wagliu facebook