Massese retrocessa scoppia il caos Ultras scatenati lanciano bottiglie Polizia in assetto anti sommossa
Dopo la partita che ha sancito la retrocessione della squadra locale, le tensioni sono esplose nello stadio degli Oliveti. Gli ultras presenti hanno lanciato bottiglie e altri oggetti, causando scompiglio tra il pubblico presente. La polizia, intervenuta in forze con un assetto anti sommossa, ha tentato di contenere la situazione, che si è protratta per alcuni minuti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.
Massa, 4 maggio 2026 – La rabbia e la frustrazione per la retrocessione della Massese hanno portato a momenti di panico e di tensione allo stadio degli Oliveti dove nell’immediato dopo gara si sono verificati degli scontri tra ultras e forze dell’ordine. In particolare all’uscita dei tifosi dalla Curva Sud, particolarmente contrariati dopo l’esito negativo del play-out contro la Larcianese, è iniziato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti che presidiavano la zona ed a quel punto si è reso necessario un intervento delle forze di pubblica sicurezza che in tenuta antisommossa hanno affrontato il gruppo di facinorosi. L’azione della polizia.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Massese retrocessa, alta tensione a fine gara: cariche della polizia Aggiornamenti nei commenti - facebook.com facebook