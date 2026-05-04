Dopo la partita che ha sancito la retrocessione della squadra locale, le tensioni sono esplose nello stadio degli Oliveti. Gli ultras presenti hanno lanciato bottiglie e altri oggetti, causando scompiglio tra il pubblico presente. La polizia, intervenuta in forze con un assetto anti sommossa, ha tentato di contenere la situazione, che si è protratta per alcuni minuti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Massa, 4 maggio 2026 – La rabbia e la frustrazione per la retrocessione della Massese hanno portato a momenti di panico e di tensione allo stadio degli Oliveti dove nell’immediato dopo gara si sono verificati degli scontri tra ultras e forze dell’ordine. In particolare all’uscita dei tifosi dalla Curva Sud, particolarmente contrariati dopo l’esito negativo del play-out contro la Larcianese, è iniziato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti che presidiavano la zona ed a quel punto si è reso necessario un intervento delle forze di pubblica sicurezza che in tenuta antisommossa hanno affrontato il gruppo di facinorosi. L’azione della polizia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese retrocessa, scoppia il caos. Ultras scatenati lanciano bottiglie. Polizia in assetto anti sommossa

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Massese retrocessa, alta tensione a fine gara: cariche della polizia Aggiornamenti nei commenti - facebook.com facebook