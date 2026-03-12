Don Lazzeri-Stagi ha superato i 600 iscritti, ma l’autonomia dell’istituto sembra essere ormai svanita. Nonostante il raggiungimento di questa cifra, le voci di studenti e insegnanti segnalano difficoltà crescenti nella gestione autonoma delle attività e delle risorse. La situazione sembra indicare una perdita di indipendenza, lasciando molti a riflettere sulla reale capacità di autogestione dell’istituto.

Ha il sapore della beffa, come se un atleta arrivasse al traguardo sentendosi dire che è troppo tardi. Il destino del "Don Lazzeri-Stagi" è infatti segnato: dal 2026-2027 sarà accorpato al "Piaggia" di Viareggio. Eppure pochi giorni fa, al conteggio finale delle iscrizioni, la casella ha dato come totale 630 (compreso il corso serale), ben oltre quindi la soglia minima di 600 che garantisce l’autonomia scolastica. Con questi numeri, un anno fa, l’accorpamento sarebbe stato scongiurato, e invece a maggio 2025, periodo di riferimento, gli iscritti erano solo 571. "Quando sono entrato in servizio a Pietrasanta, nel novembre 2024 – dice il dirigente Giovanni Fiorillo – sono partito addirittura da 529 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Lazzeri-Stagi, la beffa. Superati i 600 iscritti. Ma l’autonomia è persa

Articoli correlati

Leggi anche: Il Piano di dimensionamento. Accorpati Classico-Scientifico e il Don Lazzeri Stagi col Piaggia

Bologna Inter, la beffa nel deserto e l’eliminazione: una Supercoppa persa tra errori e rigoriMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Don Lazzeri Stagi la beffa Superati i...

Temi più discussi: Don Lazzeri-Stagi, la beffa. Superati i 600 iscritti. Ma l’autonomia è persa; Edilizia scolastica, la Provincia di Lucca cerca soluzioni per il Don Lazzeri-Stagi; I giovani e la politica: Premio Battì Libro, gli studenti si confrontano sul tema con il giornalista Stefano Folli; Forte dei Marmi, in vista delle festività pasquali saranno distribuiti buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

Edilizia scolastica, la Provincia di Lucca cerca soluzioni per il Don Lazzeri-StagiAl ministero sono state affrontate le criticità legate ai finanziamenti del Pnrr e alle scadenze di legge del piano ... luccaindiretta.it

Spiderman e la missione tra i bimbi. Il super eroe al Don Lazzeri-Stagi: La scuola deve dare l’esempioIl destino vuole che entrambi si chiamino Mattia. Divisi da uno scarto d’età di una dozzina d’anni, uniti dal desiderio di regalare sogni e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale vestendo i panni ... lanazione.it

#ARTI Gli operatori e le operatrici di #ARTI-Centro per l’Impiego della #Versilia hanno incontrato gli studenti e le studentesse del V anno dell’Istituto Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta, per un momento informativo dedicato ai servizi offerti e alle opportunità dispo - facebook.com facebook