Massafra il magistrato Vitelli svela i segreti del caso Garlasco

Un magistrato di Massafra ha recentemente rilasciato dettagli riguardo alle procedure seguite nel caso Garlasco, in particolare sull’assoluzione di Alberto Stasi. Sono state analizzate specifiche prove informatiche che hanno contribuito a creare dubbi sulla colpevolezza dell’imputato. La discussione si concentra sui metodi utilizzati per valutare le evidenze digitali e sulle decisioni prese in sede giudiziaria.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il magistrato a decidere l'assoluzione di Alberto Stasi?. Quali prove informatiche hanno alimentato i dubbi nel caso Garlasco?. Perché le perizie tecniche hanno cambiato l'esito del processo?. Cosa rivelano i documenti giudiziari sulle ombre dell'omicidio di Chiara Poggi?.? In Breve Incontro alla libreria Iman di Massafra con il giornalista Giuseppe Legato.. Vitelli ha operato come GIP e GUP a Vigevano tra il 2008 e il 2012.. Il saggio analizza l'assoluzione di Alberto Stasi avvenuta nel 2009.. Il magistrato presta servizio presso il Tribunale di Torino dopo la carriera a Vigevano.. Venerdì 8 maggio alle ore 18 la libreria Iman di Massafra ospiterà il magistrato Stefano Vitelli per discutere le pieghe giudiziarie del caso Garlasco attraverso il suo nuovo volume.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massafra, il magistrato Vitelli svela i segreti del caso Garlasco Notizie correlate Massafra, alla libreria Iman arriva Stefano Vitelli: incontro sul caso GarlascoTarantini Time QuotidianoUn appuntamento dedicato a uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana approda a Massafra. Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeL’impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro.