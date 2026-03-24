Garlasco giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo | Problemi di compatibilità

Il giudice Stefano Vitelli, che aveva assolto il presunto colpevole nel caso di Garlasco, ha commentato la perizia del consulente Cattaneo evidenziando problemi di compatibilità. Vitelli si è soffermato sulla durata di 23 minuti e su come questa possa influenzare le conclusioni emerse. La discussione riguarda la ricostruzione temporale dei fatti e l’interpretazione delle prove tecniche raccolte nel procedimento giudiziario.

Sul caso di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha aperto nuovi scenari: l’ipotesi è quella secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa a un orario tardo rispetto a quanto ipotizzato fino ad ora. Eventualità che renderebbe più difficile la presenza di Alberto Stasi sul posto. “Già allora c’erano dei problemi di compatibilità oggettiva”, ha commentato Stefano Vitelli, il giudice che assolse Stasi in primo grado. Stefano Vitelli sulla perizia Cattaneo Su Stasi "problemi di compatibilità oggettiva" L'aspetto della "problematicità umana" Cosa dice la perizia Cattaneo Stefano Vitelli sulla perizia Cattaneo Sul caso di Garlasco è intervenuto, alla trasmissione Ignoto X su La7, Stefano Vitelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: "Problemi di compatibilità" Articoli correlati Leggi anche: Il ragionevole dubbio di Garlasco: Villa Bertelli sold out per Stefano Vitelli, il giudice che assolse Stasi Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi pubblica un libro sul "ragionevole dubbio": l'aneddoto sui peritiIl giudice Stefano Vitelli ha pubblicato un libro, Il ragionevole dubbio di Garlasco, in cui ha provato a spiegare la vicenda, dal suo punto di... Tutto quello che riguarda Stefano Vitelli Temi più discussi: Vitelli e il ragionevole dubbio: Non si può condannare Stasi; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: il computer di Chiara cosa svelerà su Andrea Sempio? Video; Quarto Grado: Garlasco: il movente potrebbe essere nel pc di Chiara Video; Il ragionevole dubbio di Garlasco: il Giudice Stefano Vittelli presenta il suo saggio a Siderno. Garlasco, il giudice Vitelli commenta la perizia che cambia ora del delitto: Gia all’epoca problemi di compatibilitàPerizia sul delitto di Garlasco: nuovo orario della morte di Chiara Poggi: il commento del giudice Stefano Vitelli. la7.it Il ragionevole dubbio di Garlasco: il Giudice Stefano Vittelli presenta il suo saggio a SidernoUn delitto che ha segnato il Paese, una storia giudiziaria solo apparentemente conclusa e che oggi torna con nuovi interrogativi e nuove ombre. È l’omicidio di Chiara Poggi, che a distanza di quasi di ... strettoweb.com Domani sera incontro il giudice Stefano Vitelli per presentare il suo libro "Il ragionevole dubbio di Garlasco". A Pavia, proprio dove tutto è (ri)cominciato... - facebook.com facebook A #Quartogrado le parole del giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi x.com