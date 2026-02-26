Morta nel suo negozio Italia il marito va a trovarla e la trova così | scena agghiacciante

Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita nel suo negozio nel Mugello nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Il marito si è recato al negozio e ha fatto la tragica scoperta, lasciando tutti senza parole. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. La scena ha sconvolto la comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita nel suo negozio nel territorio del Mugello nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. A dare l’allarme è stato il marito, che ha scoperto il corpo della moglie impiccata all’interno dell’esercizio commerciale che gestiva. La vittima, nata in Brasile ma cittadina italiana, era titolare di un negozio di toelettatura per cani. Secondo le prime informazioni, il ritrovamento è avvenuto proprio all’interno del locale, dove la donna lavorava quotidianamente. Preoccupato per la sua assenza da casa, il marito ha deciso di raggiungere il negozio per verificare che fosse tutto a posto. Una volta entrato, si è trovato davanti alla tragica scena e ha immediatamente contattato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

