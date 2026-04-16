Morto schiacciato così a soli 5 anni tragedia spaventosa in Italia | scena agghiacciante

Una bambina di cinque anni ha perso la vita in un incidente avvenuto su un terreno di campagna di proprietà della sua famiglia nella città di Polistena. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta schiacciata e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La comunità locale si è riunita in segno di cordoglio dopo questa tragedia.

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Polistena, dove una bambina di appena cinque anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto su un terreno di campagna di proprietà della sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la piccola sarebbe stata travolta da un trattore durante alcune attività agricole. Un impatto fatale che non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo inutili. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Una perdita che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, chiamata a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto schiacciato così a soli 5 anni, tragedia spaventosa in Italia: scena agghiacciante Notizie correlate “Schiacciato in un istante”. Luigi è morto così, tragedia spaventosa in ItaliaTragedia nelle Langhe cuneesi, a Bosia, dove oggi pomeriggio è morto Luigi Moraglio, 76 anni. Leggi anche: La figlia lo aspetta per il compleanno, lui muore schiacciato così: orrore in Italia, tragedia spaventosa Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Morto a 21 anni in cantiere dopo essere stato schiacciato dal muletto: 4 a giudizio; Imprenditore agricolo muore schiacciato dal trattore; Autista genovese muore schiacciato dal suo pullman a Lourdes; Pietro Monici morto in pochi minuti schiacciato dal peso dell'enorme pioppo. L'esito dell'autopsia sul corpo del rugbista 38enne. Pietro Monici «morto in pochi minuti schiacciato dal peso dell'enorme pioppo». L'esito dell'autopsia sul corpo del rugbista 38enneTREVISO - Schiacciato sotto il peso dell'enorme pioppo che gli è crollato addosso e morto dopo pochi minuti di agonia. È tragicamente morto così Pietro Monici, ... ilgazzettino.it SCHIACCIATO DA UN CAMION, NICOLAE MORTO A 55 ANNI: ALTRA TRAGEDIA SUL LAVORO Infortunio fatale per l’operaio, stava caricando il mezzo sul carro-attrezzi. Cgil: "La sicurezza diventi una priorità" https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cron facebook SCHIACCIATO DA UN CAMION, NICOLAE MORTO A 55 ANNI: ALTRA TRAGEDIA SUL LAVORO Infortunio fatale per l’operaio, stava caricando il mezzo sul carro-attrezzi. Cgil:"La sicurezza diventi una priorità" ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca… @cgil x.com