Auto contro un palo a Massa 19enne morto carbonizzato

Nella notte tra domenica e lunedì, un'auto si è schiantata contro un palo in via degli Unni a Massa. Un giovane di 19 anni, che si trovava a bordo del veicolo, è rimasto gravemente ferito e successivamente è deceduto a causa delle ferite riportate. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una e le autorità stanno ancora indagando sulle cause.

(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una in via degli Unni, a Massa, in provincia di Massa Carrara. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce, prendendo fuoco subito dopo l’impatto. All’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’era già più nulla da fare: il corpo è stato trovato all’interno dell’abitacolo, completamente carbonizzato. Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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