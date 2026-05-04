Nel match tra Masone e Sanmichelese si è concluso con un punteggio di 1-1, portando l’Azzurro a perdere il secondo posto in classifica. Durante la partita, Mohmoh ha segnato un gol che ha messo in difficoltà la difesa avversaria, contribuendo al pareggio. Questo risultato ha permesso al Castellarano di superare l’Azzurro in classifica, modificando così le posizioni nelle prime posizioni della classifica del campionato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Mohmoh a scardinare la difesa della Sanmichelese?. Perché il pareggio ha permesso al Castellarano di sorpassare l'Azzurro?. Chi ha deciso le sorti del secondo tempo per il Masone?. Quali sono le conseguenze di questo risultato per i playoff?.? In Breve Manzini segna per la Sanmichelese al trentesimo minuto di gioco.. Acquah pareggia per il Masone al minuto 53 grazie all'assist di Mohmoh.. Il Castellarano vince 2-1 contro la Solierese e supera la Sanmichelese.. Medolla guida la classifica con 76 punti, seguita dal Castellarano con 68.. Il pareggio tra Masone e Sanmichelese per 1-1 condotto sotto la direzione di Dotti di Parma priva i ragazzi di Azzurro del secondo posto nella classifica finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masone e Sanmichelese 1-1: l’Azzurro perde il secondo posto in classifica

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