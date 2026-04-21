La Juventus ha ottenuto una vittoria allo Stadium contro il Bologna, consolidando il quarto posto in classifica. Con questa vittoria, i bianconeri si avvicinano ulteriormente all’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League, riducendo le possibilità delle rivali di raggiungerli. La squadra ora guarda anche al secondo posto, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica nelle ultime giornate di campionato.

Nuovo passo in avanti per la Juventus per quanto riguarda la lotta Champion s. La vittoria di ieri sera allo Stadium contro il Bologna ha quasi messo la parola fine per quanto riguarda la lotta al quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla massima competizione europea. Per gli uomini di Spalletti, che ora sono a +5 da Como e Roma, rispettivamente al 5° e al 6° posto della graduatoria, questo distacco potrebbe bastare, a meno di errori negli ultimi turni. La qualificazione in Champions League era l’obiettivo annunciato ad inizio stagione e, almeno al momento, sembra esser quasi raggiunto. Ora la posta potrebbe rialzarsi nuovamente. Il secondo posto, occupato dal Milan, dista solo 3 punti.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, blindato il quarto posto: i bianconeri ora sognano il secondo posto in classifica

JUVENTUS-COMO: L’ANALISI

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