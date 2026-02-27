Bernardi sul podio a Oppdal Abbruzzese perde il secondo posto

Nella mattinata di Oppdal, Bernardi si è posizionato sul podio durante le gare di Coppa Europa, mentre Abbruzzese ha perso il secondo posto. Le competizioni hanno visto sfide serrate tra i principali velocisti, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti sulle piste norvegesi. Le gare sono state caratterizzate da sprint agguerriti e confronti molto vicini tra gli atleti in gara.

Una mattinata intensa sulle piste di Oppdal ha regalato sprint emozionanti in Coppa Europa, offrendo confronti ravvicinati tra i migliori velocisti e un esito che ha visto la leadership mutare tra le prove. I tempi maturati hanno delineato la posizione degli atleti di punta, con protagonisti provenienti da diverse nazioni e una decisione organizzativa che ha inciso sul computo finale della giornata. La prima gara è stata dominata da Ken Caillot, che ha chiuso in 1:03.94. Alle sue spalle si è piazzato Gregorio Bernardi, al primo podio nel circuito, con 1:04.15, pari a 21 centesimi di ritardo. In terza posizione è arrivato Philipp Kaelin con 1:04. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

