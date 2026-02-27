Nella mattinata di Oppdal, Bernardi si è posizionato sul podio durante le gare di Coppa Europa, mentre Abbruzzese ha perso il secondo posto. Le competizioni hanno visto sfide serrate tra i principali velocisti, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti sulle piste norvegesi. Le gare sono state caratterizzate da sprint agguerriti e confronti molto vicini tra gli atleti in gara.

Una mattinata intensa sulle piste di Oppdal ha regalato sprint emozionanti in Coppa Europa, offrendo confronti ravvicinati tra i migliori velocisti e un esito che ha visto la leadership mutare tra le prove. I tempi maturati hanno delineato la posizione degli atleti di punta, con protagonisti provenienti da diverse nazioni e una decisione organizzativa che ha inciso sul computo finale della giornata. La prima gara è stata dominata da Ken Caillot, che ha chiuso in 1:03.94. Alle sue spalle si è piazzato Gregorio Bernardi, al primo podio nel circuito, con 1:04.15, pari a 21 centesimi di ritardo. In terza posizione è arrivato Philipp Kaelin con 1:04. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bernardi sul podio a Oppdal, Abbruzzese perde il secondo posto

Leggi anche: Podio di Gregorio Bernardi nella discesa di Coppa Europa a Oppdal. Abbruzzese guidava la seconda, poi la cancellazione

Coppa Europa sci alpino, Abbruzzese sul podio a Pass Thurn: terzo nella discesa liberaIl 23enne ligure conquista il primo podio in carriera in discesa in Coppa Europa e sale al terzo posto nella classifica di specialità Marco...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Podio di Bernardi nella prima discesa di Coppa Europa a Oppdal. Cancellata la seconda provaGiornata di straordinari quella vissuta dai velocisti in Coppa Europa. Erano infatti previste ben due gare nella stessa mattinata sulla pista norvegese di ... oasport.it

Gregorio Bernardi è secondo nella prima discesa di CE ad Oppdal, primo podio per l’azzurro; 18/o PerathonerGregorio Bernardi è secondo nella prima delle due discese di Oppdal, in Norvegia, e sale per la prima volta in carriera sul podio di Coppa Europa: il ventiduenne del Sestriere ha infatti chiuso il ... fisi.org