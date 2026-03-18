Senegal escluso dalla Coppa d’Africa 2027? Cosa dice il regolamento della CAF e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi!

Il Senegal è stato escluso dalla Coppa d’Africa 2027 e questa decisione ha suscitato molte discussioni. La Confederazione africana di calcio (CAF) ha fatto conoscere le regole che regolano l’esclusione e le eventuali conseguenze future. Nei prossimi mesi, potrebbero esserci sviluppi legati a ricorsi o altre decisioni ufficiali. Le ripercussioni di questa esclusione si stanno facendo sentire nel mondo del calcio africano.

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