In un’intervista radiofonica, l’amministratore delegato di una società calcistica ha commentato l’episodio in cui un difensore ha simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus. Ha affermato che si trattava di un’ingenuità e che il giocatore si è reso conto immediatamente dell’errore. La discussione si è concentrata sulla gestione dell’episodio e sulla reazione del calciatore coinvolto.

di Francesco Spagnolo Marotta in una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato di Bastoni e della sua simulazione in Inter Juve difendendo il difensore. Il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport. SU BASTONI E LE VOCI SUL BARCELLONA – «E’ un talento, è stato sfortunato negli episodi o nelle manifestazioni che ha avuto. Su di lui c’erano gli occhi puntati da parte di tutti. Si è reso protagonista di quella ingenuità con la Juventus con la simulazione, sicuramente è stato il primo ad accorgersene ma noi lo abbiamo aiutato. Quando un giovane sbaglia va aiutato a ripresentarsi ai nastri di partenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta ritorna sulla simulazione di Bastoni in Inter Juve: «Ha commesso una ingenuità, ma è stato il primo ad accorgersene»

Notizie correlate

Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Marotta ritorna sulla simulazione di Bastoni in Inter Juve: «Ha commesso una ingenuità, ma è stato il primo ad accorgersene»Marotta in una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha parlato di Bastoni e della sua simulazione in Inter Juve difendendo il difensore ... juventusnews24.com

Marotta: Bastoni? In Inter-Juve si è reso protagonista di un'ingenuità, il primo ad accorgersene è stato proprio luiIntervenuto a Radio Anch'io lo Sport per festeggiare lo scudetto vinto dall'Inter, Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro, parla anche di Alessandro Bastoni, tornando ... tuttojuve.com