Marotta ritorna sul caso Bastoni | C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni

Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti. Durante l’assemblea di Serie A, ha ricordato come nel 2021 la Juventus abbia ottenuto la qualificazione in Champions League grazie a una simulazione, che le ha fruttato 60 milioni di euro. Marotta ha voluto difendere il difensore e ha lanciato un messaggio diretto sulla gestione delle notizie nel calcio.

Marotta a margine dell'assemblea di Serie A si è soffermato sul caso Bastoni difendendo il proprio difensore e lanciando un nuovo messaggio. Il clima post Inter Juve continua ad essere incandescente e, per gettare acqua sul fuoco delle polemiche nate dal caso Bastoni-Kalulu, interviene direttamente il vertice societario nerazzurro. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha preso la parola per difendere il proprio tesserato e l'integrità del club, cercando di riportare la discussione su binari di oggettività dopo l'espulsione che ha condizionato la sfida contro la Juventus. Il centro della questione riguarda l'atteggiamento del difensore azzurro, accusato di aver indotto l'arbitro all'errore.