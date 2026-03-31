Inter terremoto Bastoni | il Barcellona insiste Marotta chiede Dani Olmo

L’Inter e il Barcellona sono coinvolti in negoziati che potrebbero avere ripercussioni significative sul mercato. Il club spagnolo mantiene pressione su Alessandro Bastoni, mentre l’Inter ha avanzato una richiesta per il centrocampista Dani Olmo. La trattativa tra le due società si sta sviluppando in un clima di forte interesse da parte del Barcellona, che cerca di rinforzare la propria rosa.

L’ Inter e il Barcellona aprono un asse di mercato potenzialmente sismico: il pressing di Hansi Flick per Alessandro Bastoni si è trasformato in un’offensiva asfissiante. Il tecnico tedesco ha individuato nel centrale azzurro il perno ideale per conferire eleganza e solidità alla linea a quattro blaugrana, ma si scontra con il muro eretto da Beppe Marotta. La valutazione di partenza fissata dal club di Viale della Liberazione non scende sotto i 75 milioni di euro, cifra necessaria per giustificare una perdita tecnica di tale portata e finanziare una plusvalenza monstre che permetta di reinvestire sul sostituto e su altri tasselli pregiati per lo scacchiere di Christian Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, terremoto Bastoni: il Barcellona insiste, Marotta chiede Dani Olmo Articoli correlati Barcellona all’assalto di Bastoni: Dani Olmo (o Ferran Torres) nell’affare con l’Inter | CMIl club blaugrana ha individuato nel difensore della Nazionale il rinforzo ideale per la retroguardia di Flick Nelle ultime settimane si sono... Calciomercato Inter, focus su Dani Olmo del BarcellonaSecondo i media maggiori – italiani e spagnoli – la corte del Barcellona per Alessandro Bastoni sarebbe di quelle davvero insistenti. Aggiornamenti e notizie su Dani Olmo Bastoni-Barcellona, le possibili contropartite per l'Inter: Dani Olmo, Ferran Torres e Gerard MartìnGli spagnoli studiano l'offerta da presentare ai nerazzurri per il centrale classe '99 ... msn.com Barça, Olmo per abbassare il prezzo di Bastoni. All’Inter piace molto e lui non esclude…Il giocatore spagnolo interessa molto al club nerazzurro, per questo potrebbe rientrare nell'operazione Bastoni per abbassare il prezzo ... msn.com