Un nuovo progetto mira a valorizzare i giovani italiani attraverso un piano che punta sulla loro onestà e sui talenti emergenti. Sono stati selezionati alcuni giovani con competenze specifiche che lavoreranno insieme a professionisti stranieri esperti. L’obiettivo è favorire uno scambio di conoscenze e metodologie, coinvolgendo i partecipanti in attività di formazione e collaborazione che potrebbero influenzare il loro percorso professionale.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti italiani scelti per il nuovo progetto?. Come influenzeranno gli stranieri esperti la mentalità dei ragazzi locali?. Quali sono le prove dell'onestà del club nel caso arbitri?. Come concilierà Marotta le richieste economiche della proprietà con il mercato?.? In Breve Mix giovani italiani e stranieri esperti per garantire continuità al progetto sportivo.. Dialogo costante con la proprietà per bilanciare obiettivi tecnici e vincoli economici.. Nessuna lista di arbitri sgraditi nonostante le polemiche per l'evento di domenica scorsa.. Focus sullo scouting di talenti locali per proteggere il patrimonio sportivo del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marotta: giovani italiani e onestà, il piano per il futuro

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