Il dirigente di una squadra di calcio ha dichiarato che uno dei giocatori chiave dovrebbe rimanere in squadra per diversi anni. Ha anche parlato di mercato, indicando che ci saranno acquisti di giovani italiani e di stranieri con esperienza. La squadra ha appena vinto il suo 21° titolo, ufficializzato dopo la vittoria contro una squadra di Parma. Queste affermazioni riguardano la stabilità della rosa e le strategie di rafforzamento per la prossima stagione.

"Questo è lo scudetto di Chivu e della squadra". Il primo scudetto da presidente non si dimentica, ma Beppe Marotta dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. "Per me è un sogno che si è realizzato: non avrei mai immaginato di fare questo da presidente e vincere questo scudetto nell'Inter, che è qualcosa di grandioso - esordisce a Dazn -. Il primo ringraziamento va ai miei predecessori, che sono stati fonte di ispirazione e di valori: Pellegrini, Moratti, Facchetti, Fraizzoli, Steven Zhang. Poi ai tifosi, meravigliosi, e alla proprietà, che ci ha dato tranquillità e una delega ampia". Tornando sul tecnico romeno, Marotta svela qual è stato il segreto della scelta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Chivu deve restare per molti anni. Mercato? Giovani italiani e stranieri esperti"

Notizie correlate

L’espulsione di Kalulu spiega perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema (la Marotta League)Bastoni, già ammonito, simula di subire un calcio di Kalulu (anche lui già ammonito).

Pruzzo analizza: «C’è da preoccuparsi per il crollo della Roma contro l’Inter. Ecco cosa farei sul mercato, e Gasperini deve restare»Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inter-Calhanoglu, nuovo stop e nodo rinnovo: il timore di Chivu, Marotta a un bivio; Paradosso Veneto: Venezia, Padova, Vicenza e Treviso, è festa ovunque. Ma a Verona il disastro è doppio; Inter, Marotta: Chivu ha ripagato la fiducia, conferma automatica. La Serie A torni a 18 squadre, menomale ci sono le proprietà straniere; Da Chivu a Marotta e Oaktree, tutti i meriti nel probabile scudetto dell’Inter. Nelle sue enormi colpe, non va scordato neanche Zhang.

Marotta, da garzone a dirigente dei record davanti a Boniperti e Galliani: «Chivu? Deve restare all'Inter per molti anni»Per il presidente dei nerazzurri è lo scudetto numero 10. Sorretto da un’esperienza infinita, ha costruito partendo dalla scelta di Cristian Chivu ancora una volta una squadra vincente ... corriere.it

Inter, Marotta: Chivu con noi per tanti anni. Palestra? Sul futuro abbiamo idee chiare, cerchiamo giovani italiani e stranieri vincentiLa sensazione nelle ultime settimane era che sarebbe stata solo questione di tempo, ma prima o poi l'Inter avrebbe festeggiato un altro scudetto. E' arrivato in casa, a San Siro, a tre giornate dalla ... calciomercato.com

Marotta: «Questo è lo scudetto di Chivu e della squadra» - facebook.com facebook

Marotta: “Scudetto di Chivu, all’Inter a lungo. Prenderemo giovani italiani e stranieri che portino…” x.com