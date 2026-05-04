Marotta al TG1 | Uno Scudetto che è arrivato anche grazie a Chivu L’Inter cerca sempre di ottenere il massimo

Il dirigente di una squadra di calcio ha dichiarato in un'intervista televisiva che lo scudetto vinto di recente è stato possibile anche grazie a un ex calciatore che ha militato nel club. Ha aggiunto che la squadra si impegna costantemente per raggiungere i propri obiettivi e migliorarsi. La conversazione si è focalizzata sulla recente vittoria e sul contributo di alcuni giocatori alla conquista del titolo.

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