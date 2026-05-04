Maroon 5 ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Heroine”. La band ha anche annunciato un tour che si terrà nel 2026, con una sola data italiana prevista per il 25 giugno presso gli I Days di Milano Coca Cola. La data milanese rappresenta l’unico appuntamento nel nostro paese in questa tournée.

I?Maroon?5 lanciano il singolo “Heroine” e annunciano il tour?2026 con unica tappa italiana il?25?giugno agli?I?Days?Milano?Coca?Cola. I Maroon?5, band pluripremiata con tre Grammy e dischi di platino, tornano con il nuovo singolo “Heroine”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna la prima uscita dopo l’edizione deluxe dell’ottavo album in studio Love?Is?Like?(2025). Con “Heroine”, il gruppo guidato da Adam?Levine ritrova il sound che li ha resi celebri: energia contagiosa, produzione raffinata e testi intensi che raccontano la forza di un legame travolgente. La canzone richiama le atmosfere dei primi successi della band, fondendo modernità e riconoscibilità in un mix magnetico.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Maroon?5, il nuovo singolo “Heroine”

NEW MUSIC FRIDAY |May 1, 2026| Lady Gaga, Zara Larsson, Maroon 5 and others | #newmusic

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