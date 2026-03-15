Austin 2026 | Maroon 5 e Post Malone sul palco F1

Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin nel 2026 avrà un ricco programma musicale durante il weekend di gara. Maroon 5 e Post Malone sono stati annunciati come artisti principali che si esibiranno sul palco. La manifestazione si svolgerà nell’ambito dell’evento di Formula 1, offrendo spettacoli live ai tifosi presenti. La data e le modalità delle esibizioni sono state rese note ufficialmente.

Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin ha svelato il suo programma musicale per il weekend di gara del 2026, confermando Maroon 5 e Post Malone come artisti principali. Queste esibizioni sono fissate rispettivamente per venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre sul palco della Germania Insurance Super Stage. L’evento si inserisce in un contesto più ampio dove la stagione 2026 è già iniziata con il Gran Premio d’Australia l’8 marzo, segnando l’avvio ufficiale delle competizioni. L’organizzazione ha reso disponibili i biglietti singoli per i giorni del concerto e gli aggiornamenti per l’accesso alle performance musicali, che sono inclusi nei pass per il weekend di corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Austin 2026: Maroon 5 e Post Malone sul palco F1 Articoli correlati Post Malone, due nuovi album per il 2026 in una diretta streamingL’artista di Syracuse nel corso del 2025 ha presentato i brani dell’ultimo album nel Big A** Stadium Tour, nel quale ha preso parte anche Jelly Roll,... Leggi anche: Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend Altri aggiornamenti su Post Malone Maroon 5 and Post Malone to perform at 2026 F1 Grand Prix in AustinAustin's Circuit of the Americas (COTA), the annual host of Formula One's (F1's) United States Grand Prix, has announced the two performers doing the honors this year. Maroon 5 will play Friday, ... msn.com Post Malone, Maroon 5 Turn Austin F1 Weekend Into Pop Pit StopTwo of pop's biggest names are set to turn Circuit of The Americas into a full-on festival during the 2026 Formula 1 United States Grand Prix weekend in Austin. Maroon 5 will open race weekend and ... hoodline.com