Una donna novantenne, nota come biografa, si trova al centro di un mistero legato alla vita di Lavinia. Attraverso i suoi post, si cerca di capire come sia possibile ricostruire la propria storia personale. La questione riguarda anche la perdita di memoria di Lavinia e il suo possibile percorso di rinascita. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi indaga sui dettagli nascosti dietro questa vicenda.

? Cosa scoprirai Come può una biografa ricostruire la propria vita da semplici post?. Chi è la donna novantenne che custodisce i segreti di Lavinia?. Perché il passato di Lavinia si divide tra Firenze e Torino?. Cosa nasconde il diario privato ritrovato tra i frammenti della memoria?.? In Breve Lancio del romanzo I giardini della mente il 3 maggio 2026 con Neos Edizioni. La docente Luisa Piarulli analizza il valore pedagogico del testo nella postfazione. Marlene Ravetti nasce a Torino nel 1977 e risiede a Pino Torinese. Lavinia ricostruisce il passato tra Firenze e Torino tramite documenti e social media. Il 3 maggio 2026 alle ore 18:00, la casa editrice Neos Edizioni ha lanciato sul mercato il nuovo romanzo di Marlene Ravetti, intitolato I giardini della mente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marlene Ravetti: il mistero di Lavinia tra amnesia e rinascita

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