Sport italiano in rinascita | Buonfiglio invoca un ritorno alle radici e al mistero Brignone per capire il successo

Maurizio Buonfiglio ha suscitato attenzione spiegando che il rilancio dello sport italiano dipende dalla riscoperta delle radici e dal “mistero Brignone”. Oggi, 15 febbraio 2026, ha invitato a riflettere sul ruolo delle esperienze e delle tradizioni per capire i recenti risultati degli atleti italiani. In particolare, ha ricordato come la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità abbia contribuito ai successi delle stelle dello sci alpino.

Buonfiglio e il Mistero di "Brignone": Alla Ricerca delle Radici della Rinascita Azzurra. Il commento fulmineo di Maurizio Buonfiglio, rilasciato oggi 15 febbraio 2026, ha scatenato un vivace dibattito nel mondo dello sport italiano: per comprendere appieno i recenti successi, bisognerebbe guardare alla realtà attraverso la lente di chi, come "Brignone", conosce profondamente il territorio e le sue dinamiche. L'affermazione, apparentemente enigmatica, giunge nel momento di una straordinaria ripresa dello sport italiano, con vittorie in biathlon, snowboard e fondo che non si vedevano da anni.