Nel match di ieri, uno dei favoriti ha iniziato con un break e ha mostrato un buon livello di gioco, portando a casa una vittoria importante. L’avversario ha deciso di prendersi una pausa, lasciando spazio a una partita dominata dall’altro tennista. La sfida si è svolta in un’atmosfera tesa, con il vincitore che ha commentato la soddisfazione per la sua prestazione e il successo ottenuto in un torneo che definisce incredibile.

"Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile. Dietro al mio record c'è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso. C'è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi". Questo il commento di Jannik Sinner, subito dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid. "Oggi non è stata la tua giornata - ha detto poi a Alexander Zverev - ma congratulazioni per il torneo. Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la resa totale di Alexander Zverev: "Prenditi una pausa"

Jannik Sinner vs Alexander Zverev Extended Highlights | Vienna Final 2025

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