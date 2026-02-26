Un artista ha spiegato che salire di nuovo sul palco di Sanremo per celebrare i 25 anni di carriera è stato un momento significativo. La sua presenza ha rappresentato un ritorno importante, segnando un traguardo importante nel suo percorso musicale. L’evento ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e ha rafforzato il legame con i fan. La performance ha lasciato un’impressione duratura tra gli spettatori.

SANREMO – “Tornare sul palco di Sanremo e festeggiare questi 25 anni di musica insieme, oggi più che mai, ha avuto senso. Sentirvi cantare le nostre canzoni, così forte, è stato incredibile. Grazie per l’affetto, grazie per esserci sempre. Vi aspetto in tour per rifarlo ancora. A presto”. Così sui suoi canali social Tiziano Ferro, che è stato ospite della serata inaugurale di Sanremo 2026 proponendo un medley dei suoi successi insieme al nuovo singolo “Sono un grande”. E, proprio a proposito di quest’ultimo brano, il cantante di Latina aggiunge: “Cantare “Sono un grande” dal palco di Sanremo non era nei piani, che bello stupirsi. Cosa significa questo brano lo sapete. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ferro: “Tornare sul palco di Sanremo e festeggiare questi 25 anni di musica insieme, oggi più che mai, ha avuto senso”

