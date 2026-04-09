Impianti chiusi degrado e bandi deserti | fare sport a Lecce è la vera impresa

A Lecce, lo sport dilettantistico affronta diverse criticità. Gli impianti sono chiusi o in stato di degrado, mentre i bandi pubblici spesso restano deserti. Le associazioni sportive e i cittadini incontrano numerose difficoltà nel cercare di praticare attività fisica, evidenziando un quadro complicato e spesso poco favorevole alle iniziative sportive sul territorio.

LECCE – Uno spreco di risorse, una serie molto lunga di opportunità non colte, le costanti difficoltà delle associazioni sportive dilettantistiche e dei singoli cittadini che, individualmente, vogliono praticare sport.Quando si parla di impianti pubblici a Lecce, infatti, lo scorrere del tempo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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